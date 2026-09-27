वीपीडीओ भर्ती घोटाले में हरीश रावत से ED की 6 घंंटे की लंबी पूछताछ, संपत्ति के दस्तावेज मांगे

जागरण संवाददाता, देहरादून। वर्ष 2016 की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वीपीडीओ) भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को करीब छह घंटे पूछताछ की। ईडी के नोटिस पर रावत देहरादून स्थित कार्यालय पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराया।

पूछताछ में पुराने आयकर रिटर्न, परिवार व संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों के साथ ही 2016 की भर्ती परीक्षा, ओएमआर प्रक्रिया व उनके तत्कालीन ओएसडी चंदन सिंह जीना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी ली गई। वीपीडीओ भर्ती जांच में दर्ज कराया बयान ईडी की कार्रवाई का केंद्र रावत के तत्कालीन ओएसडी और वर्तमान निजी सहायक चंदन सिंह जीना से जुड़ा मामला है। 10 सितंबर को जीना समेत अन्य ठिकानों पर हुई तलाशी में ईडी के अनुसार 32 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी, करीब 200.5 ग्राम सोना और 12 महंगी घड़ियां मिली थीं। जीना और परिवार से जुड़े खातों में करीब 52.16 लाख रुपये भी फ्रीज किए गए। कुल करीब 1.28 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त या फ्रीज किए जाने की बात ईडी ने कही है।