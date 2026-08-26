हरिद्वार में कुंभ कार्यों के दौरान लोनिवि टीम पर हमला, 50-60 लोगों ने घेरकर की मारपीट और छीने सरकारी दस्तावेज
हरिद्वार में कुंभ-2027 के कार्यों के दौरान लोक निर्माण विभाग की टीम पर 50-60 लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें मारपीट और सरकारी दस्तावेज छीनने का आरोप है।
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जागरण संवाददाता, देहरादून । हरिद्वार में कुंभ-2027 के कार्यों के लिए पैमाइश और अतिक्रमण चिह्नित करने पहुंची लोक निर्माण विभाग की टीम पर हमला किया गया।
टीम के साथ मारपीट करने के साथ सरकारी दस्तावेज और मोबाइल छीनने का भी आरोप है। घटना के विरोध में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। गिरफ्तारी नहीं होने पर संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
करीब 50-60 लोगों ने टीम को घेरा
संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब दो बजे हरिद्वार के लोनिवि खंड की विभागीय टीम कुंभ-2027 के कार्य के लिए बैरागी कैंप होते हुए पायलट बाबा आश्रम से शनि चौक तक प्रस्तावित मोटर मार्ग की पैमाइश और अतिक्रमण चिह्नित करने पहुंची थी। इस मार्ग का निर्माण कुंभ-2027 के लिए स्वीकृत बताया गया है।
विभागीय टीम जैसे ही मार्ग पर मार्किंग की कार्रवाई करने लगी, करीब 50-60 लोगों ने टीम को घेरकर हमला कर दिया। आरोप है कि अपर सहायक अभियंता और कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। इस दौरान अपर सहायक अभियंता के हाथ से मोबाइल, सरकारी फाइल और डायरी छीन ली गई।
संघ के अनुसार विभागीय अमीन, जो दिव्यांग हैं, उनके साथ भी मारपीट की गई। एक युवक पर ईंट से हमला करने का आरोप भी लगाया है। हमले के बाद विभागीय अभियंता और अन्य कर्मचारी किसी तरह मौके से निकलकर कनखल थाने पहुंचे और प्राथमिकी दर्ज कराई।
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डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने घटना को सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने का गंभीर मामला बताते हुए सभी आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि हमलावरों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो प्रदेशभर में आंदोलन किया जाएगा। संघ ने कहा कि आंदोलन की स्थिति में कुंभ-2027 के कार्य प्रभावित होने की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।