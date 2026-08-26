हरिद्वार में कुंभ कार्यों के दौरान लोनिवि टीम पर हमला, 50-60 लोगों ने घेरकर की मारपीट और छीने सरकारी दस्तावेज

जागरण संवाददाता, देहरादून । हरिद्वार में कुंभ-2027 के कार्यों के लिए पैमाइश और अतिक्रमण चिह्नित करने पहुंची लोक निर्माण विभाग की टीम पर हमला किया गया।

टीम के साथ मारपीट करने के साथ सरकारी दस्तावेज और मोबाइल छीनने का भी आरोप है। घटना के विरोध में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। गिरफ्तारी नहीं होने पर संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है।

करीब 50-60 लोगों ने टीम को घेरा संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब दो बजे हरिद्वार के लोनिवि खंड की विभागीय टीम कुंभ-2027 के कार्य के लिए बैरागी कैंप होते हुए पायलट बाबा आश्रम से शनि चौक तक प्रस्तावित मोटर मार्ग की पैमाइश और अतिक्रमण चिह्नित करने पहुंची थी। इस मार्ग का निर्माण कुंभ-2027 के लिए स्वीकृत बताया गया है।

विभागीय टीम जैसे ही मार्ग पर मार्किंग की कार्रवाई करने लगी, करीब 50-60 लोगों ने टीम को घेरकर हमला कर दिया। आरोप है कि अपर सहायक अभियंता और कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। इस दौरान अपर सहायक अभियंता के हाथ से मोबाइल, सरकारी फाइल और डायरी छीन ली गई।