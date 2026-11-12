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सीएम धामी से मिले पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, खेल योगदान की हुई सराहना

By ravindra barthwal Edited By: Nirmala Bohra
Published: Thu, 12 Nov 2026 11:22 AM (IST)

राज्यसभा सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने हरभजन ...और पढ़ें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने की शिष्टाचार भेंट।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने की शिष्टाचार भेंट।

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जागरण संवाददाता, देहादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में राज्यसभा सांसद एवं पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री ने हरभजन सिंह का स्वागत करते हुए भारतीय क्रिकेट में उनके उल्लेखनीय योगदान, खेल के प्रति समर्पण और शानदार उपलब्धियों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि अपनी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी से विश्व क्रिकेट में विशिष्ट पहचान बनाने वाले हरभजन सिंह का खेल जीवन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और हरभजन सिंह के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी चर्चा हुई।

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