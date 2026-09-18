उत्तराखंड में ससुर-बहू की सियासी जंग: हरक ने कहा 'बहू को डराकर बनाया भाजपाई', अनुकृति बोलीं 'कांग्रेस के दबाव में पापा'

राज्य ब्यूरो, देहरादून। कांग्रेस नेता हरक सिंह को इन दिनों अपनी बहू के भाजपा में होने को लेकर इंटरनेट मीडिया पर उलाहने दिए जा रहे हैं। इस पर हरक सिंह रावत ने सफाई पेश की है।

उन्होंने कहा कि उनकी बहू को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का डर दिखाकर भाजपा में शामिल कराया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि कभी-कभी बच्चे अपने बड़ों की बात नहीं मानते और अपने मन की बात करते हैं।

कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इस समय कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हैं। वहीं, उनकी बहू अनुकृति गुसाईं को भाजपा ने प्रदेश प्रवक्ता की अहम जिम्मेदारी दे रखी है। वह इस समय खुल कर पार्टी के पक्ष में अपनी राय रख रही है साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोल रही है।

वहीं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता डा. हरक सिंह रावत की बहू एवं भाजपा नेत्री अनुकृति गुसाईं ने डा. रावत के वक्तव्य पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि डा. रावत जिस समय को लेकर ईडी की बात कर रहे हैं, उस समय तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी। वह किसी भी पद पर नहीं थीं। ऐसे में उनके लिए डरने वाली कोई बात नहीं है।