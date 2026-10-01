देहरादून के इस कॉलेज की टीएचई रैंकिंग में बड़ी छलांग, मिली भारत में नौवीं रैंक

जागरण संवाददाता, देहरादून। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी ने टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 में वैश्विक स्तर पर 561वीं रैंक हासिल की है। विश्वविद्यालय को 551-600 के रैंक बैंड में जगह मिली है।

पिछले साल ग्राफिक एरा 601-800 के रैंक बैंड में था। भारत की यूनिवर्सिटीज में इसे नौवीं रैंक मिली है, जबकि रिसर्च क्वालिटी के मामले में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। टीएचई की रैंकिंग में विश्वविद्यालयों का आकलन शिक्षा, शोध, ज्ञान के आदान-प्रदान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन समेत विभिन्न मानकों के आधार पर किया जाता है।