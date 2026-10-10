उत्तराखंड के टीचरों का दुनिया में डंका: स्टैनफोर्ड की लिस्ट में इस कॉलेज के 52 शिक्षक, कुलपति की भारत में पहली रैंक

जागरण संवाददाता, देहरादून। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के 52 शिक्षकों ने दुनिया के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है।

अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एल्सेवियर के सहयोग से यह सूची तैयार की है।विश्वविद्यालय के कुलपति डा. नरपिंदर सिंह को करियर के अब तक के शोध के आधार पर भारत में पहली रैंक मिली है।

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दो विषयों में भारत में पहली रैंकिंग

डा. नरपिंदर सिंह ने कृषि, मत्स्य एवं वानिकी में विश्व स्तर पर 116वीं और खाद्य विज्ञान में 55वीं रैंक हासिल की है। इन दोनों विषयों में उनकी भारत में पहली रैंकिंग है। यह उपलब्धि कृषि और खाद्य विज्ञान के क्षेत्र में उनके शोध योगदान को दर्शाती है।