उत्तराखंड: अब घर बैठे जमा कर सकेंगे बुजुर्ग पेंशनर जीवन प्रमाण-पत्र, जल्द लगेंगे कैंप

जागरण संवाददाता, देहरादून। अधिक उम्र और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण बैंक तक पहुंचने में असमर्थ 80 वर्ष और इससे अधिक आयुवर्ग के बुजुर्ग पेंशनरों को जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए उत्तराखंड केंद्रीय पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने पहल की है।

रविवार को रायपुर रोड स्थित दुल्हनी के गढ़वाल भ्रातृ मंडल परिसर में डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (डीएलसी 5.0) शिविर में 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनरों को घर बैठे प्रमाण-पत्र जमा करने की सुविधा की जानकारी दी गई। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को डिजिटल सुविधा की दी जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष बलवीर सिंह नेगी ने बताया कि केंद्र सरकार की डिजिटल सुविधा के माध्यम से पेंशनर मोबाइल ऐप की मदद से घर बैठे जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकते हैं। इससे अधिक उम्र, खराब स्वास्थ्य या चलने-फिरने में परेशानी के कारण बैंक जाने में असमर्थ वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिल सकती है।