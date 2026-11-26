अशोक केडियाल, देहरादून। स्टार्टअप के क्षेत्र में उत्तराखंड के युवा उद्यमियों की पहल अब अंतरराष्ट्रीय पहचान बना रही है। पहाड़ की पारंपरिक भांग को औद्योगिक उपयोग से जोड़कर पर्यावरण अनुकूल निर्माण तकनीक विकसित करने वाले उत्तराखंड के स्टार्टअप ''गोहेंप'' ने वैश्विक मंच पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। राज्य में 1705 स्टार्टअप हैं। जिनसे पांच हजार लोगों को रोजगार प्राप्त है।

पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लाक के फलदाकोट गांव से शुरू हुए इस स्टार्टअप ने फ्रांस में आयोजित विश्व हेंप फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। खास बात यह है कि कंपनी के सह-संस्थापक गौरव दीक्षित को फोरम में अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था।

वर्ष 2018 में आर्किटेक्ट नम्रता कंडवाल और गौरव दीक्षित ने दिल्ली से उत्तराखंड लौटकर इस पहल की नींव रखी थी। दोनों ने करीब चार वर्ष तक पहाड़ के गांवों का भ्रमण कर औद्योगिक भांग के उपयोग पर शोध किया। इसके बाद फलदाकोट में देश की पहली ऐसी इमारत तैयार की, जिसकी दीवारों, प्लास्टर और छत के इंसुलेशन में भांग के रेशों और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया।

गोहेंप की तकनीक आइआइटी रुड़की का इनक्यूबेशन र्स्टाटअप गोहेंप की तकनीक आइआइटी रुड़की का इनक्यूबेशन, शोध और ग्रीन सर्टिफिकेशन मिला है। कंपनी को भारत सरकार से पेटेंट भी प्राप्त है। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलाजी चैलेंज के विजेता के रूप में सम्मानित किया था। स्टार्टअप ने अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 15 भवनों के निर्माण में सहयोग किया है।

महिला-किसानों को रोजगार से जोड़ने की पहल गोहेंप ने कच्चे माल की आपूर्ति के लिए उत्तराखंड की 200 से अधिक महिला किसानों के साथ अनुबंध किए हैं। इससे उन्हें मौसमी रोजगार और आय का अवसर मिल रहा है। फैक्ट्री में भी 10 स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उत्पादन कार्य से जोड़ा गया है। कंपनी की कार्यशालाओं के माध्यम से अब तक 500 से अधिक लोग हेंप आधारित निर्माण तकनीक का प्रशिक्षण ले चुके हैं।