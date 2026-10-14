गैरसैंण में 27 से होगा उत्तराखंड विधानसभा का तीसरा सत्र, अधिसूचना जारी

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का इस साल का तृतीय सत्र 27 अक्टूबर से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में प्रारंभ होगा। लोकभवन से हरी झंडी मिलने के बाद मंगलवार को सत्र की अधिसूचना भी जारी कर दी गई।

दो दिवसीय सत्र में सरकार की ओर से अनुपूरक बजट समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जा सकते हैं। उधर, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि गैरसैंण में सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय पूरी तरह तैयार है।

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सोमवार को हरिद्वार में हुई कैबिनेट की बैठक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार में हुई कैैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र इस माह के आखिर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। तब कैबिनेट के कई सदस्यों ने गैरसैंण में सत्र के आयोजन पर जोर दिया था।