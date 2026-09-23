ऋषिकेश में देर रात हाथियों का आतंक, चिंघाड़ सुनकर उड़ी लोगों की नींद

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। देर रात नगर निगम ऋषिकेश के अंतर्गत मनसा देवी वार्ड में दो हाथी घरों के बाहर घूमते रहे। हाथियों की चिंघाड़ सुनकर लोगों की नींद उड़ी रही।

सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने दोनों हाथियों को करीब दो घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जंगल की ओर खदेड़ा, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दोनों हाथी एक के पीछे एक विचरण करते रहे।