देहरादून के अस्पताल के डॉक्टरों का कमाल, सांस की नली में फंसा दुपट्टे का प्लास्टिक का टुकड़ा निकाला

जागरण संवाददाता, देहरादून। खेलते समय छह साल के बच्चे की सांस की नली में दुपट्टे के बार्डर पर लगा सजावटी प्लास्टिक का टुकड़ा फंस गया। सांस लेने में गंभीर परेशानी होने पर स्वजन उसे दून अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे। यहां ईएनटी विभाग के चिकित्सकों ने रात करीब आठ बजे ब्रोंकोस्कोपी कर प्लास्टिक का टुकड़ा बाहर निकाला। वहीं, घरेलू विवाद के दौरान गले पर कांच लगने से गंभीर रूप से घायल 35 वर्षीय महिला का भी आपरेशन कर जान बचाई गई।

पहले मामले में बच्चे ने खेलते समय दुपट्टे के बार्डर पर लगा सजावटी प्लास्टिक मुंह में डाल लिया था। यह उसकी सांस की नली में जाकर फंस गया, जिससे उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। स्वजन तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया।