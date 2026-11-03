‘धरोहर’ में दिखेगी उत्तराखंड की लोक संस्कृति, तीन दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का हुआ आगाज

जागरण संवाददाता, देहरादून। सीआईएमएस के सांस्कृतिक महोत्सव ‘धरोहर-2026’ में उत्तराखंड की लोक संस्कृति और पारंपरिक कलाओं की छटा देखने को मिलेगी। तीन दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को हुआ। इस वर्ष ‘नवरंग’ थीम पर आयोजित महोत्सव में संगीत, नृत्य और कला की विविध प्रस्तुतियां होंगी। इसमें उत्तराखंड के लोक गायकों के साथ संस्थान के छात्र-छात्राएं भी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।

महोत्सव में लोकगीतों और पारंपरिक नृत्यों के साथ आधुनिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक और आमंत्रित कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में लोक संस्कृति के रंग भरेंगे। इसके अलावा फ्रेशर समारोह में नए विद्यार्थियों का स्वागत और फेयरवेल समारोह में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को विदाई दी जाएगी।

संस्थान के चेयरमैन ललित मोहन जोशी ने कहा कि ‘धरोहर’ केवल सांस्कृतिक महोत्सव नहीं, बल्कि संस्थान की पहचान, परंपरा और विद्यार्थियों की प्रतिभा का उत्सव है। यह मंच छात्रों को अपनी छिपी प्रतिभा पहचानने और उसे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री और रोजगार तक सीमित नहीं होना चाहिए।