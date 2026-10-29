बदलते मौसम में सेहत का रखें ध्यान, बच्चों-बुजुर्गों के लिए डॉक्टर की विशेष सलाह, अपनायें ये टिप्स

जागरण संवाददाता, देहरादून। दिन में धूप, रात में ठंड और फिर सुबह बारिश। मौसम के इस बदलते मिजाज के बीच शरीर को तापमान के अनुसार ढालना आसान नहीं होता। डाक्टरों का भी कहना है कि तापमान में अचानक उतार-चढ़ाव से शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है।

वहीं, ठंडी हवा, नमी और वातावरण में मौजूद धूल व एलर्जी पैदा करने वाले कण सांस संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में सर्दी-जुकाम, खांसी, गले में दर्द और अस्थमा के लक्षण उभरने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे समय में बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

बच्चों को गले में दर्द और जुकाम से बचाएं राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल के बाल रोग विभागाध्यक्ष डा. अशोक कुमार के अनुसार, ठंड की शुरुआत के बीच बारिश होने से बच्चों को गले में दर्द, खांसी और जुकाम जैसी समस्याएं हो जाती हैं। बच्चों को ठंड से बचाने के साथ उनके खानपान और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। परेशानी होने पर डाक्टर से परामर्श लें।

तापमान में उतार-चढ़ाव से बढ़ सकती है परेशानी जिला चिकित्सालय कोरोनेशन के फिजीशियन डा. प्रवीण पंवार के अनुसार, मौसम में बदलाव के दौरान सेहत के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच शरीर को अनुकूल होने में समय लग सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर उसे नजरअंदाज करने के बजाय समय पर चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए।

अस्थमा के मरीज रहें विशेष सतर्क कनिष्क अस्पताल के फिजीशियन डा. दिलजीत सिंह के अनुसार, ठंडी हवा और मौसम में बदलाव से संवेदनशील लोगों में सांस की नली में जलन या सिकुड़न बढ़ सकती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में शरीर को गर्म रखें, बारिश में भीगने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और स्वच्छता का ध्यान रखें। बुखार, सांस लेने में परेशानी या लगातार खांसी होने पर चिकित्सक से परामर्श जरूर लें।



इन बातों का रखें विशेष ध्यान