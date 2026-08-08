देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 लाख रुपए की स्मैक के साथ यूपी के दो तस्कर किए गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रेमनगर कोतवाली पुलिस ने 20 लाख रुपये की स्मैक के साथ मुजफ्फरनगर के दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर जल्दी पैसा कमाने के लालच में स्मैक की तस्करी के लिए देहरादून आए थे।

दोनों के विरुद्ध प्रेमनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रेमनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक नरेश राठौर ने बताया कि सात अगस्त को चेकिंग के दौरान दो नशा तस्कर नदीम निवासी दक्षिणी खालापार मुजफ्फरनगर व फैसल निवासी योगेंद्र पुरी कालोनी, मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह दोनों मुज्जफरनगर के रहने वाले हैं तथा स्मैक को मुजफ्फरनगर से प्रेमनगर क्षेत्र में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत व पीजी और हास्टल में रहने वाले छात्रों को बेचने के लिए लाये थे।