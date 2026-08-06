देहरादून के प्राइवेट हॉस्टल में सिलिंडर फटने से लगी भीषण आग, मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, देहरादून। सेलाकुई क्षेत्र के एक प्राइवेट हॉस्टल में भीषण आग लग गई। सिलिंडर फटने के धमाके से लोग दहल गए। हालांकि कोई जनहानि की सूचना अभी तक नहीं है।

थाना सेलाकुई पर 112 कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई की राजा रोड शैतान चौक के पास एक हॉस्टल में सिलिंडर फटने से आग लग गई है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना सेलाकुई से पुलिस बल मौके पर पहुंचा तथा फायर स्टेशन सेलाकुई से फायर कर्मगण मय फायर टेंडर के मौके पर पहुंचे।