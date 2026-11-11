देहरादून में 14 लाख रुपये की लूट मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार, 70 हजार रुपये बरामद

जागरण संवाददाता, देहरादून। पटेलनगर क्षेत्र में 14 लाख रुपये की दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो अन्य आरोपितों को पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपितों की पहचान गांव गुरुगोटा, जिला बहराइच उत्तर प्रदेश वर्तमान में देहराखास में रहने वाले कर्ण यादव और गांधीग्राम पटेलनगर निवासी सोहेल अख्तर उर्फ साहिल के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित कर्ण यादव को चंबा टिहरी गढ़वाल जबकि सोहेल अख्तर उर्फ साहिल को पटेल नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। उनके पास से लूट के 70 हजार रुपये बरामद हुए हैं।

इस मामले में पुलिस तीन आरोपितों रोहित नगर बुग्गावाला रोड बिहारीगढ़ और वर्तमान में देहराखास में किराए के मकान पर रहने वाला सरवजीत सिंह उर्फ हैप्पी, सुंदरपुर निवासी बिहारीगढ़ वर्तमान में रामलीला ग्राउंड पटेलनगर ईस्ट में रहने वाला जसमीत सिंह और राजपुर रोड निवासी शक्ति सिंह को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है।

एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि हरिपुरकलां, मोतीचूर रायवाला निवासी राजेश कुमार ने पटेलनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि सात नवंबर की दोपहर को वह पथरीबाग स्थित एक प्लाट का सौदा करने के लिए देहरादून आए थे। उनके साथ दिनेश तिवारी, ओमकार व गुरविंदर भी साथ थे।