Dehradun Triple Murder: पोस्टमार्टम में सामने आई बेरहमी, तीनों के शरीर पर पेचकस के करीब 30 वार
देहरादून तिहरे हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आरोपी राजकुमार की बेरहमी सामने आई है। तीनों मृतकों के शरीर पर पेचकस ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, देहरादून। विष्णुलोक कालोनी के तिहरे हत्याकांड में आरोपित राजकुमार की बेरहमी का अंदाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। तीनों मृतकों के शरीर पर पेचकस के करीब 30 वार किए गए। कई घाव करीब चार इंच तक गहरे बताए गए हैं। सबसे ज्यादा वार बुजुर्ग रमेश कपूर के शरीर पर किए गए।
बुधवार को तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के दौरान शरीर पर जगह-जगह गहरे घाव मिले। पुलिस के अनुसार, किसी मृतक के शरीर पर करीब आठ, तो किसी पर 10 से 12 वार किए गए। रमेश कपूर पर हमलों की संख्या सबसे अधिक रही।
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300 रुपये को लेकर शुरू हुआ विवाद
घावों की गंभीरता से साफ है कि आरोपित ने वारदात के दौरान बेहद आक्रामक तरीके से पेचकस का इस्तेमाल किया। पुलिस की अब तक की जांच में मजदूरी के 300 रुपये को लेकर शुरू हुए विवाद को हत्या की वजह बताया गया है। विवाद बढ़ने पर आरोपित ने पहले बुजुर्ग दंपती पर हमला किया।
चीख-पुकार सुनकर पड़ोस से घरेलू सहायिका तिलया देवी उर्फ शीला पहुंची तो आरोपित ने उसे भी निशाना बना दिया। वारदात में तीन लोगों की जान जाने के साथ अब पोस्टमार्टम में सामने आई चोटों ने घटना की भयावहता और बढ़ा दी है। पुलिस आरोपित के बयानों के साथ घटनास्थल और पोस्टमार्टम से जुड़े तथ्यों को भी जांच में शामिल कर रही है।