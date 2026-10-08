Dehradun Triple Murder: पोस्टमार्टम में सामने आई बेरहमी, तीनों के शरीर पर पेचकस के करीब 30 वार

जागरण संवाददाता, देहरादून। विष्णुलोक कालोनी के तिहरे हत्याकांड में आरोपित राजकुमार की बेरहमी का अंदाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। तीनों मृतकों के शरीर पर पेचकस के करीब 30 वार किए गए। कई घाव करीब चार इंच तक गहरे बताए गए हैं। सबसे ज्यादा वार बुजुर्ग रमेश कपूर के शरीर पर किए गए।



बुधवार को तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के दौरान शरीर पर जगह-जगह गहरे घाव मिले। पुलिस के अनुसार, किसी मृतक के शरीर पर करीब आठ, तो किसी पर 10 से 12 वार किए गए। रमेश कपूर पर हमलों की संख्या सबसे अधिक रही।

चीख-पुकार सुनकर पड़ोस से घरेलू सहायिका तिलया देवी उर्फ शीला पहुंची तो आरोपित ने उसे भी निशाना बना दिया। वारदात में तीन लोगों की जान जाने के साथ अब पोस्टमार्टम में सामने आई चोटों ने घटना की भयावहता और बढ़ा दी है। पुलिस आरोपित के बयानों के साथ घटनास्थल और पोस्टमार्टम से जुड़े तथ्यों को भी जांच में शामिल कर रही है।