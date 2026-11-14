देहरादून में निरंजनपुर मंडी से आईएसबीटी तक भीषण जाम, हजारों लोग परेशान

जागरण संवाददाता, देहरादून। राजधानी में शनिवार सुबह यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराती नजर आई। निरंजनपुर मंडी से लेकर आईएसबीटी तक कई किलोमीटर लंबा जाम लगने से हजारों वाहन चालक परेशान रहे।

सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और लोग घंटों जाम में फंसे रहे। सुबह दफ्तर जाने का समय होने के कारण जाम का असर और अधिक देखने को मिला। करीब दो घंटे से इस मार्ग पर यातायात की यही स्थिति बनी रही।

शनिवार सुबह आईएसबीटी से निरंजनपुर मंडी की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने के साथ ही यातायात धीमा पड़ने लगा। देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतार लग गई। मंडी के बाहर भी अव्यवस्था से दोपहिया से लेकर चारपहिया और बड़े वाहन तक जाम में फंस गए।