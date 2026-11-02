निजी स्कूल में छात्रा उत्पीड़न मामले में मां का स्कूल के बाहर धरना, पुलिस जांच पर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, देहरादून। निजी स्कूल में 11वीं की छात्रा के उत्पीड़न के मामले में पीड़िता की मां ने सोमवार को स्कूल के बाहर धरना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस जांच पर असंतोष जताते हुए आरोपी शिक्षक के पूर्व कार्यस्थलों के रिकार्ड की भी जांच कराने की मांग की है।

पीड़िता की मां का कहना है कि मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। आरोपी शिक्षक ने पूर्व में जिन संस्थानों में काम किया है, वहां के रिकार्ड भी खंगाले जाने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा।