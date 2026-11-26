जागरण संवाददाता, देहरादून। वसंत विहार के कांवली गांव में बुजुर्ग महिला से लूट करने वाले मुख्य आरोपित की तलाश में पुलिस लगी हुई है। मामले में पुलिस अब तक तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। घटना का मास्टरमाइंड अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

वसंत विहार के कांवली गांव में सोमवार की रात घर के ही केयरटेकर ने तीन अन्य आरोपितों के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला रमेश कौर समेत अन्य की आंखों में स्प्रे कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। बुजुर्ग महिला के हाथों और गले से भी आभूषण उतार लिए गए थे।

बुधवार की देर रात ही पुलिस ने मामले में घर की नौकरानी के पति हिमांशु समेत उसके भाई और बहन को गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ था कि घर का केयरटेकर होशियार सिंह ही घटना का मास्टरमाइंड था। इसने ही तीनों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया।