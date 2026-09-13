दिन में 'मेट्रो सिटी'.. नाइट में पुलिस की 'जागीर', देहरादून में रात होते ही बदल जाएगा आपका प्रोफाइल

अंकुर अग्रवाल, देहरादून। दून मेट्रो सिटी बनने की तैयारी में है, मगर पुलिस की सोच अब भी उस शहर से बाहर नहीं निकल पाई है जहां रात का मतलब सिर्फ सन्नाटा और घरों के बंद दरवाजे हुआ करता था। शहर बदल गया, उसकी रात बदल गई, लेकिन पुलिस की कार्यशैली नहीं बदली।

रात 11 बजते ही सड़कों पर निकलने वाले युवाओं को रोकना, पूछताछ करना और चेकिंग के नाम पर उन्हें असहज करना अब सामान्य होता जा रहा है। शुक्रवार रात निरंजनपुर मंडी के पास जन्मदिन मना रहे युवाओं को लाठियां भांजकर दौड़ाने की घटना इसी सोच का ताजा उदाहरण है।





पुलिस को चेकिंग का अधिकार है। कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। मगर अधिकार मिलने का मतलब यह नहीं कि सड़क पर दिखने वाला हर युवा पुलिस के लिए संदिग्ध हो जाए। अपराध रोकने की जिम्मेदारी और नागरिकों को अपराधी की तरह ट्रीट करने के बीच फर्क समझना पुलिसिंग की पहली शर्त है।

रात होते ही बदल जाता है नागरिक का दर्जा दिन में यही युवा शहर की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। कोई दफ्तर में काम करता है, कोई कारोबार करता है, कोई कालेज जाता है, कोई रात की शिफ्ट करता है। लेकिन रात 11 बजे के बाद वही युवा सड़क पर दिखाई दे जाए तो पुलिस की निगाह बदल जाती है। पूछताछ ऐसे, जैसे कोई अपराध कर दिया हो असैा व्यवहार ऐसा, जैसे सड़क पर निकलना पुलिस से अनुमति लेकर हो।

कानून की हिफाजत जरूरी, मगर ऐसे नहीं समाजसेवी अनूप नौटियाल के अनुसार कानून तोड़ने वालों पर सख्ती होनी चाहिए। शराब पीकर वाहन चलाने वाले, रेस लगाने वाले, स्टंट करने वाले, हुड़दंग करने वाले और दूसरों की सुरक्षा खतरे में डालने वालों पर पुलिस का डंडा पड़ना ही चाहिए। मगर सिर्फ इसलिए किसी को डांटना, धमकाना या लाठी लेकर दौड़ाना कि वह रात में सड़क पर मौजूद है तो यह कानून-व्यवस्था नहीं, पुलिसिंग की असफल समझ का संकेत है।