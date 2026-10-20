देहरादून में बिना नंबर प्लेट वाली बाइक से आकर छिनैती, CCTV में दिखी मोबाइल और पैसे की लूट

जागरण संवाददाता, देहरादून। विकासनगर कोतवाली की कुल्हाल पुलिस चौकी अंतर्गत कुंजाग्रांट गांव में बाइक सवार 3 बदमाश ने एक व्यक्ति का मोबाइल झपट लिया और फरार हो गए। मोबाइल फोन के कवर में 1800 रुपये भी रखे थे। पीड़ित ने आरोपितों का पीछा किया, लेकिन वे पकड़ में नहीं आए। वारदात में इस्तेमाल मोटर साइकिल पर नंबर प्लेट नहीं थी।

आदूवाला जुडली निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र भगत राम ने बताया कि वह 16 अक्टूबर को गांव से किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे। दोपहर 1:21 बजे के आसपास कुंजाग्रांट में मोबाइल पर बात कर रहे थे। इस बीच एक बाइक पर सवार तीन लोग अचानक रुके। इनमें पीछे बैठे सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने हाथ से मोबाइल झपट लिया और तेजी से आगे बढ़ गए।

उन्होंने बाइक सवारों का काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन देखते ही देखते बाइक सवार ओझल हो गए। कुल्हाल चौकी प्रभारी सूरज कंडारी ने बताया कि मोबाइल झपटमारी का मामला संज्ञान में आया है। सीसीटीवी में बाइक पर नंबर प्लेट नहीं दिखाई दे रही है।

बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई की मांग ग्रामीणों का कहना है कि पछवादून क्षेत्र के गांवों की गलियों, बाजारों, संपर्क मार्गों और मुख्य सड़कों पर बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलें चलती दिखाई देती हैं। ऐसे में वाहनों की पहचान मुश्किल होती है। कुंजाग्रांट की घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर चालान करने की मांग की है।