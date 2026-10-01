MBBS दाखिला फर्जीवाड़े में एक और एफआईआर, फर्जी प्रमाणपत्रों से एडमिशन लेने पर एलिस तोमर पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, देहरादून। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित के फर्जी प्रमाणपत्र से एमबीबीएस में दाखिले के फर्जीवाड़े में पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर परम विहार कांवली वसंत विहार निवासी एलिस तोमर ने स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र और स्थायी निवास प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन बनवाया था।

इसी फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर आरोपित ने एमबीबीएस में दाखिला लिया था। इस प्रकरण में अब तक देहरादून में 11 आरोपितों पर मुकदमें दर्ज हो चुके हैं। इसके साथ ही पांच गिरफ्तार हो चुके हैं। एमबीबीएस दाखिले में स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे के नाम पर फर्जीवाड़े की जांच में लगातार खुलासे हो रहे हैं।