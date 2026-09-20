देहरादून के मालदेवता में लोहे के पुल से लटका मिला युवक का शव, देखने वालों की कांप गई रूह

जागरण संवाददाता, देहरादून। रायपुर थाना क्षेत्र में मालदेवता से आगे लोहे के पुल पर रविवार को एक युवक का शव रस्सी के सहारे लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मालदेवता चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया और मौके पर फील्ड यूनिट की टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए।

पुलिस के अनुसार, रविवार को थाना रायपुर को सूचना मिली थी कि मालदेवता से आगे लोहे के पुल पर एक व्यक्ति रस्सी के सहारे लटका हुआ है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पुल पर युवक का शव लटका मिला। पास में स्कूटी भी खड़ी थी।