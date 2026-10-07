देहरादून घरेलू गैस कनेक्शन पर ब्रेक, कंपोजिट सिलेंडर से जलेगा चूल्हा

विरेंद्र कुमार, देहरादून। पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद पैदा हुई आपूर्ति व्यवस्था की दिक्कत का असर अब दून की रसोई तक पहुंचने लगा है। तेल कंपनियों का पोर्टल ठप होने से जिले में घरेलू गैस के 1400 से अधिक नए कनेक्शन अटक गए हैं।

नए कनेक्शन के इंतजार में उपभोक्ता गैस एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं। इस बीच तेल कंपनियों ने तत्काल जरूरत पूरी करने के लिए वैकल्पिक रास्ता निकाला है। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल) ने 10 किलोग्राम के कंपोजिट सिलेंडर की सेवा शुरू कर दी है।

कंपोजिट सिलेंडर की बुकिंग घरेलू गैस की तरह आनलाइन की जा सकेगी। कंपनी के अनुसार बुकिंग के करीब चार घंटे के भीतर सिलेंडर उपभोक्ता के घर पहुंचाने की व्यवस्था है। खास बात यह है कि कंपोजिट सिलेंडर लेने के बाद भी उपभोक्ता भविष्य में नियमित घरेलू गैस कनेक्शन ले सकेंगे। यानी इसे अस्थायी जरूरत का विकल्प माना जा रहा है।

लोहे के सिलेंडर से हल्का, गैस की मात्रा भी दिखेगी 10 किलो का कंपोजिट सिलेंडर पारंपरिक लोहे के सिलेंडर की तुलना में काफी हल्का है। इसकी बाहरी संरचना कंपोजिट सामग्री से बनी होने के कारण इसमें जंग लगने की समस्या नहीं रहती।

70 एजेंसियों में से 63 पर सुविधा देहरादून जिले में कुल 70 गैस एजेंसियां हैं। इनमें 53 इंडेन, 10 भारत गैस और सात हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एजेंसियां शामिल हैं। वर्तमान में इंडेन और भारत गैस की सभी एजेंसियों समेत 63 एजेंसियों पर कंपोजिट सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। विभाग के अनुसार घरों के अलावा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।