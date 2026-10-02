देहरादून में किराये के कमरे में चल रहा था देह व्यापार, सरगना समेत छह गिरफ्तार
देहरादून के पटेलनगर में पुलिस ने एक किराये के मकान में चल रहे अनैतिक देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, देहरादून। पटेलनगर क्षेत्र के हरभजवाला स्थित नीलकंठ एनक्लेव में किराये के मकान में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया है।
पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं। मौके से एक नाबालिग को भी रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री, दवाइयां और 18 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं।
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पुलिस के अनुसार, एक अक्टूबर को पटेलनगर पुलिस को नीलकंठ एनक्लेव में देह व्यापार संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक नरेश राठौड़ के नेतृत्व में टीम ने मकान पर औचक छापा मारा। मौके पर तीन महिलाएं, एक नाबालिग युवती और तीन पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पुलिस ने छह आरोपितों को गिरफ्तार कर नाबालिग को सुरक्षित रेस्क्यू किया।
पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपित मनीष कुमार लखेड़ा ने मकान किराये पर लिया था। वह दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से महिलाओं को बुलाकर ग्राहकों की मांग के अनुसार देह व्यापार करवाता था। आरोपित व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क कर महिलाओं की फोटो भेजता था। पसंद के अनुसार महिलाओं को कमरे या ग्राहक के बताए स्थान पर भेजा जाता था।
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पुलिस के मुताबिक, नाबालिग को आरोपित अभिषेक दिल्ली से मसूरी घुमाने के बहाने देहरादून लाया था। यहां उस पर गलत काम के लिए दबाव बनाया गया। नाबालिग के इनकार करने पर उसे कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। पुलिस ने मनीष कुमार लखेड़ा, अभिषेक, भानू उर्फ सिद्धांत, ममता, नेहा और सुमन को गिरफ्तार किया है।