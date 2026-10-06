दून में डेंगू का प्रकोप बढ़ाः एक दिन में मिले 13 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 273, 20 अस्पतालों में भर्ती

जागरण संवाददाता, देहरादून। कुछ दिनों तक सामनय रहने के बाद एक बार फिर से जिले में डेंगू का डंग बढ़ गया है। सोमवार को 669 सैंपल की जांच में 13 नये संक्रमित मिले, जिससे जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 273 हो गई है।

नए मरीजों में नौ देहरादून और चार अन्य जिलों के हैं। इनमें दो वर्षीय बच्चे से लेकर 76 वर्षीय महिला तक शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले में अब तक 37,504 सैंपल की जांच की जा चुकी है।

कुल 273 संक्रमितों में 133 देहरादून और 136 अन्य जिलों के मरीज बताए गए हैं। 20 मरीज फिलहाल विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं, जबकि 253 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राहत यह है कि जिले में अब तक डेंगू से किसी मरीज की मौत दर्ज नहीं हुई है।