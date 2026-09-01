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देहरादून के प्रेमनगर में तेज बहाव में बही क्रेटा कार, दो की मौत एक युवती घायल

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Tue, 01 Sep 2026 09:52 AM (IST)

देहरादून के प्रेमनगर में कंडोली पुल के पास एक क्रेटा कार तेज बरसाती बहाव में बह गई, जिसमें सवार तीन ...और पढ़ें

पानी में बही कार। फोटो- वीडियो ग्रैब

पानी में बही कार। फोटो- वीडियो ग्रैब

HighLights

  1. प्रेमनगर में कंडोली पुल के पास क्रेटा कार बही।

  2. एसडीआरएफ ने एक युवती को घायल अवस्था में बचाया।

  3. एक युवक और एक युवती के शव बरामद किए गए।

जागरण संवाददाता, देहरादून। देर रात्रि थाना प्रेमनगर क्षेत्र के लोअर कंडोली, पौंधा रोड स्थित कंडोली पुल के पास क्रेटा वाहन संख्या RJ 13 CE 5641 के तेज बरसाती बहाव में बहने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर SDRF टीम डाकपत्थर, अपर उप निरीक्षक सुरेश तोमर के हमराह तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

घटनास्थल पर पहुंचकर SDRF टीम द्वारा तत्काल सर्चिंग एवं रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। उक्त क्रेटा वाहन में 01 युवक एवं 02 युवतियां सवार थे। SDRF टीम द्वारा रात्रि में प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच अथक प्रयास करते हुए सर्चिंग अभियान चलाया गया।

सर्चिंग के दौरान घटनास्थल से लगभग 02 किलोमीटर दूर सहज पुत्री गुलशन बवेजा को घायल अवस्था में रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया तथा पुलिस के सुपुर्द किया गया।

वहीं सर्चिंग के दौरान वाहन में सवार अक्षय पुत्र श्री मुकेश, उम्र 20 वर्ष, निवासी जयपुर, राजस्थान एवं एक अन्य युवती का शव बरामद कर लिया गया। दोनों शवों को आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस के सुपुर्द किया गया।

SDRF टीम द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाकर आवश्यक कार्रवाई की गई। प्रतिकूल परिस्थितियों एवं तेज बरसाती बहाव के बावजूद SDRF जवानों द्वारा पूरी रात लगातार रेस्क्यू एवं सर्चिंग कार्य किया गया।

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