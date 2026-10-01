देहरादून भाजपा पार्षद लूट: रात 10 बजे खाया खाना, फिर सभी को छाने लगी बेहोशी... नींद टूटी तो उड़ गए होश

जागरण संवाददाता, देहरादून। भाजपा पार्षद के घर नौकर भरत थापा ने 20 दिन में ही परिवार को विश्वास में ले लिया। आरोपित ने घटना को अंजाम देने के लिए पूरा प्लान बनाया था। आरोपित को पता था कि घर में आभूषण और नकदी कितनी है और कहां रखी है। इसके लिए आरोपित ने पहले ही अपने चार अन्य साथियों को भी बुला लिया था।

पहले ही वह नशीला पदार्थ लेकर आया और खाना बनाते समय उसमें डाल दिया। आरोपित 10 बजे तक इसी इंतजार में रहा कि पार्षद और उसका परिवार जल्द खाना खत्म करें। जैसे ही उन्होंने खाना खाया तो वह तभी सोने चले गए। इसी दौरान आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर से आभूषण और नकदी चोरी कर ली।

घर से आभूषण और नकदी चोरी भाजपा पार्षद की बेटी ने दिल्ली की कंपनी के संजीव नाम के व्यक्ति से आरोपित नौकर को हायर किया था। इसके बाद आरोपित घर में काम करने लगा। घर में काम करते हुए आरोपित ने चोरी की पुलिस योजना बना ली। जिस तरह आरोपित ने घटना को अंजाम दिया, उससे साफ है कि कई दिन पहले ही पूरी योजना बना ली गई थी और उसपर काम करना शुरू कर दिया था।

अकेले नौकर ने घटना को अंजाम नहीं दिया, इसके लिए अपने चार साथियों को भी योजना में शामिल किया। खाना खाने के बाद परिवार के सदस्य बेहोश हो गए तो नौकर ने अपने साथियों को घर के अंदर बुला लिया। इसके बाद सभी ने करीब एक घंटे तक घर में रहकर सामान खंगाला।

खाना खाते ही बेहोशी आई, फिर पता नहीं क्या हुआ... पार्षद अमिता सिंह के बेटे शुभम ने बताया कि रात में 10 बजे तक उन्होंने खाना खा लिया था। खाने से पहले नौकर रसोई में ही था। खाना खाने के बाद तीनों को बेहोशी आई और वह सोने चले गए। इसके बाद कुछ पता नहीं चला क्या हुआ।

खटपट से खुली नींद.. नौकर बोला, आप सो जाओ इस मामले में पार्षद के पति महिपाल की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि रात करीब 1:20 बजे खटपट की आवाज से उनकी नींद खुली। इस दौरान नौकर के साथ घर में दो लोग दिखे। नौकर ने ये भी कहा कि मैं काम कर रहा हूं, आप सो जाओ। इतने में ही पीड़ित उठे तो आरोपित फरार हो गए।

अलग-अलग दिशाओं से फरार हुए आरोपित पार्षद के घर चोरी की घटना के बाद पांचों आरोपित अलग-अलग दिशाओं से फरार हुए। पार्षद के घर जाने वाली गली से चार आरोपित बसंत विहार की ओर जाने वाली सड़क से भाग निकले तो वहीं एक आरोपित बल्लीवाला जाने वाले मार्ग की ओर भाग निकला। आरोपितों के फरार होने की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है।

लाइसेंसी पिस्टल गायब, लोहे की रॉड बरामद भाजपा पार्षद के घर से घटना के बाद लाइसेंसी पिस्टल भी गायब मिली। आरोपित पिस्टल लेकर फरार हो गए। पार्षद के बेटे शुभम के नाम पर ये पिस्टल थी। वहीं, घटना के बाद मौके से लोहे की रॉड भी बरामद हुई है। आरोपित अपने साथ लोहे की राड लेकर आए थे।