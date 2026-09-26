ग्राहकों को राहत, हड़ताल के बावजूद देहरादून में रविवार को खुले रहेंगे बैंक

जागरण संवाददाता, देहरादून। बैंक यूनियनों की तीन दिवसीय हड़ताल के चलते दून में इस रविवार को बैंक खुले रहेंगे। ऐसे में ग्राहक बैंक से संबंधित अपने सभी कार्य आसानी से करा सकेंगे। बैंक शाखाएं व एटीएम-लिंक ब्रांचों समेत सभी सेवाएं चालू रहेंगी।

बैंक हड़ताल को लेकर उपभोक्ताओं के मन में उलझन हैं। यूनियनों ने पांच दिवसीय बैंकिग सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर 28 से 30 सितंबर तक तीन दिन की बैंक हड़ताल करने का एलान किया है। तीन दिन की हड़ताल से पहले शनिवार और रविवार को भी बैंकों में अवकाश पड़ रहा है।