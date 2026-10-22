यूपी का पत्रकार देहरादून में गिरफ्तार, पंजाब-ओडिशा और एमपी में भी मामले दर्ज; डायरी काटकर बनाता था वीडियाे 

जागरण संवाददाता, देहरादून। खुद को न्यूज प्लेटफार्म का संचालक बताकर प्रॉपर्टी कारोबारी को झूठी खबर प्रसारित करने की धमकी देकर पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपित कथित पत्रकार को पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान द्वारिका पुरी क्लेमेनटाउन निवासी अनुज अग्रवाल मूल निवासी बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपित ने कारोबारी को डराकर 50 हजार रुपये अपने बताए बैंक खाते में जमा कराए थे। अनुज पटेलनगर कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह है पूरा मामला पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक नरेश राठौर के मुताबिक आजाद कालोनी माजरा निवासी तनवीर खान ने 19 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि चांचक क्षेत्र की एक प्रॉपर्टी को लेकर उनका कुछ लोगों से विवाद चल रहा है।

इसी दौरान एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप काल कर खुद को न्यूज प्लेटफार्म का संचालक बताया। उसने प्रॉपर्टी से संबंधित खबरें प्रसारित कर कारोबारी को बर्बाद करने की धमकी दी और खबरें रोकने के एवज में पांच लाख रुपये मांगे। डर के कारण पीड़ित ने आरोपित के बताए एक्सिस बैंक के खाते में 50 हजार रुपये जमा करा दिए।

इसके बाद भी आरोपित ने बाकी रकम न देने पर गाली-गलौज और धमकी दी। पटेलनगर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और आइएसबीटी के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से तीन मोबाइल फोन और एक डायरी बरामद हुई।