राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत, गर्भवती पत्रकार ने की FIR मांग; हाथ खींचकर गिराने आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंडिया गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट मार्च के दौरान धक्का देकर सीढ़ियों पर गिराने का आरोप लगाने वाली पत्रकार ऋचा पाराशर ने शनिवार को दिल्ली पुलिस में शिकायत दी।

उन्होंने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। पत्रकार का दावा है कि वह तीन महीने की गर्भवती हैं और घटना के दौरान उन्हें चोट पहुंची।

राहुल गांधी पर हाथ पकड़कर खींचने का आरोप पत्रकार ऋचा पाराशर के अनुसार, सोमवार को 'इंडी' गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट मार्च के दौरान वह बयान लेने के लिए गेट के पास खड़ी थीं। यह मार्च मतदाता सूची के एसआईआर में अनियमितताओं को लेकर याचिका सौंपने के लिए निकाला गया था।