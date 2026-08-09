देहरादून एयरपोर्ट पर एस्केलेटर के ऊपर गिरी फॉल सीलिंग, बड़ा हादसा टला

संवाद सहयोगी, डोईवाला (देहरादून ) । देहरादून एयरपोर्ट के अराइवल (आगमन) क्षेत्र में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एस्केलेटर (स्वचालित सीढ़ी) के ऊपर लगी फॉल सीलिंग (कृत्रिम छत) का एक हिस्सा अचानक नीचे गिर गया। गनीमत रही कि जिस समय यह घटना हुई, वहां कोई यात्री मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

फॉल सीलिंग गिरने के बाद एहतियात के तौर पर उस स्थान पर यात्रियों की आवाजाही रोक दी गई। घटना के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से एस्केलेटर को मैन्युअल तरीके से चलाया गया। इस दौरान यात्रियों की आवाजाही को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती गई।