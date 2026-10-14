देहरादून में E-KYC न कराने पर एक लाख से अधिक गैस कनेक्शन ब्लॉक, समझें कब और कैसे होगी बहाली

विरेंद्र कुमार, देहरादून। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले दून जिले के एक लाख से अधिक घरेलू गैस उपभोक्ताओं के कनेक्शन तेल कंपनियों ने ब्लाक कर दिए हैं। 30 सितंबर की समयसीमा समाप्त होने के बाद हुई इस कार्रवाई के साथ इन उपभोक्ताओं की गैस बुकिंग भी निलंबित कर दी गई है। अब ई-केवाईसी पूरी करने के बाद ही कनेक्शन बहाल हो सकेंगे और गैस बुकिंग शुरू हो सकेगी। जिले में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के कनेक्शन ब्लाक होने से गैस एजेंसियों पर सत्यापन कराने वालों की आवाजाही बढ़ गई है।



घरेलू गैस कनेक्शनों का आधार आधारित ई-केवाईसी सत्यापन कई माह से चल रहा था। तेल कंपनियों ने इसके लिए समयसीमा भी बढ़ाई, लेकिन इसके बावजूद एक लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने प्रक्रिया पूरी नहीं की। निर्धारित समयसीमा गुजरते ही ऐसे कनेक्शनों को स्वत: ब्लाक कर दिया गया। कार्रवाई की जद में वे उपभोक्ता भी आए हैं, जिन्होंने गैस की बुकिंग करा रखी थी।