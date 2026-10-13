आसन वेटलैंड में 300 प्रवासी परिंदों ने डाला डेरा, पर्यटन को मिली नई उड़ान

जागरण संवाददाता, विकासनगर। देश के पहले कंजरवेशन रिजर्व एवं उत्तराखंड की पहली रामसर साइट आसन वेटलैंड में रूडी शेल्डक यानी सुर्खाब के बाद गैडवाल, कामन कूट, यूरेशियन विजन व वूली-नेक्ड स्टार्क प्रजाति के परिंदों ने भी डेरा डाल दिया है। मंगलवार को प्रवासी परिंदों की संख्या बढ़कर 300 के आसपास पहुंच गई। इससे धीरे-धीरे आसन रामसर साइट की रौनक निखरने लगी है।

हर साल अक्टूबर से मार्च आखिर तक प्रवासी परिंदे आसन रामसर साइट में रहते हैं। इसके बाद छह महीने लोकल प्रजाति के परिंदे यहां ब्रीडिंग व नेस्टिंग करते हैं। वर्तमान में पांच प्रजाति के प्रवासी परिंदों के डेरा डालने से जीएमवीएन के आसन रिसार्ट सेंटर में बोटिंग का आनंद लेने वालों की संख्या भी बढ़ गई है।

इससे गढ़वाल मंडल विकास निगम की आय भी बढ़ रही है। जनवरी 2026 में हुई विधिवत गणना के अनुसार 126 प्रजाति के 5,806 परिंदे यहां प्रवास पर आए थे। आसन रेंजर आनंद सिंह रावत और वन दारोगा प्रदीप सक्सेना ने बताया कि इस बार मेहमानों के जल्द डेरा डालने से उनकी संख्या में बढ़ोत्तरी की संभावना है।