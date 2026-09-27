रायपुर विधानसभा में कांग्रेस को मिला बड़ा समर्थन, 200 लोगों ने थामा पार्टी का दामन

जागरण संवाददाता, देहरादून। रायपुर विधानसभा क्षेत्र के करीब 200 लोगों ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य महेंद्र सिंह नेगी ‘गुरुजी’ के नेतृत्व में आयोजित सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी में नए सदस्यों ने पार्टी का दामन थामा।

महेंद्र सिंह नेगी ‘गुरुजी’ के नेतृत्व में हुआ सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस में शामिल हुए लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने भाजपा सरकारों के पिछले दस वर्षों के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी नीतियों के कारण जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों से जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।