सीएम धामी आज करेंगे 140 चयनित विद्यार्थियों से संवाद, सुनेंगे विकसित उत्तराखंड का विजन

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को ‘मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन’ अभियान के तहत चयनित 140 छात्र-छात्राओं से सीधे संवाद करेंगे। ‘कैसा हो मेरे सपनों का उत्तराखंड’ विषय पर प्रदेशभर के विद्यार्थियों से प्राप्त 2,67,744 विचारों में से श्रेष्ठ सुझाव देने वाले विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित इस संवाद में शासन के वरिष्ठ आइएएस अधिकारी और विभिन्न विभागों के अध्यक्ष भी युवाओं के साथ वैचारिक मंथन करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, वन एवं पर्यावरण, स्वरोजगार, पलायन, पर्यटन, आइटी और महिला सशक्तीकरण समेत अन्य क्षेत्रों से जुड़े अधिकारी विद्यार्थियों के विजन को समझेंगे और उनके सुझाव मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि युवा केवल प्रदेश का भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान में नीति-निर्माण के महत्वपूर्ण सहभागी भी हैं। सरकार विद्यार्थियों के उपयोगी सुझावों को विकास योजनाओं और नीतियों में शामिल करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में उत्तराखंड के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।