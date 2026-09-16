'इनकी खुशी ही मेरा सबसे खास उपहार', दिव्यांग बच्चों के साथ जन्मदिन मनाकर भावुक हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी

डिजिटल डेस्क, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पहुंचकर दिव्यांग बच्चों के बीच जन्मदिन मनाया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ केक काटा और उनके साथ आत्मीयता से समय बिताया।

मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बच्चे बेहद उत्साहित और खुश नजर आए। मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद किया, उनका हाल जाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बच्चों के स्नेह और आत्मीयता के बीच मुख्यमंत्री भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गईं।