अजीत डोभाल पर राहुल गांधी की टिप्पणी से भड़के CM धामी, बोले- देवभूमि के लाल का अपमान बर्दाश्त नहीं

राज्य ब्यूरो, देहरादून। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणियों पर उत्तराखंड में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि देवभूमि के लाल का अपमान राज्यवासी किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करेंगे।

साथ ही इस मामले में उत्तराखंड कांग्रेस से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने सवाल किया कि प्रदेश कांग्रेस के नेता अपने शीर्ष नेतृत्व से इस संबंध में सवाल करेंगे या फिर राहुल गांधी के बयानों का समर्थन करते रहेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एनएसए डोभाल ने देश की सुरक्षा और सामरिक हितों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर राजनीतिक टिप्पणी करते समय नेताओं को अपनी भाषा और तथ्यों की गंभीरता का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि डोभाल को बार-बार निशाना बनाने के मामले में उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को अपना पक्ष सार्वजनिक करना चाहिए।

उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से सवाल किया कि क्या वे अपने शीर्ष नेतृत्व से राहुल गांधी की टिप्पणियों के संबंध में सवाल पूछेंगे। क्या वे उत्तराखंड के सपूत अजीत डोभाल के प्रति अपना सम्मान सार्वजनिक रूप से व्यक्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वह प्रदेश के गौरव के साथ खड़ी है या राहुल गांधी के बयानों के समर्थन में।