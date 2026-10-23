अर्जी हुई मंजूर: दुल्हन शर्मिला की ससुराल तक बनेगी सड़क, CM धामी ने विभाग को जारी किए आदेश

राज्य ब्यूरो, देहरादून। जौनसार-बावर के उदांवा गांव तक सड़क पहुंचाने की मांग अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंच गई है। बुल्हाड़ गांव से बरात लेकर 18 किलोमीटर दुर्गम रास्ते पर पैदल चलकर ससुराल पहुंची दुल्हन शर्मिला की गुहार का मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है।

सड़क सुविधा से वंचित गांव की परेशानी सामने आने के बाद अब ग्रामीणों को सड़क निर्माण की दिशा में पहल होने की उम्मीद है। चकराता तहसील के बुल्हाड़ गांव की शर्मिला का विवाह उदांवा गांव के अनिल के साथ हुआ।