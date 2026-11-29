राज्य ब्यूरो, देहरादून। हिमालय की रक्षा केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। उत्तराखंड सहित संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र पर्यावरणीय और भौगोलिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है।

वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा, 2021 की चमोली आपदा और सिलक्यारा सुरंग घटना ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन-2026 के उद्घाटन समारोह में यह बातें कहीं।

उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देहरादून के कारपस फंड के लिए एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, विज्ञानी, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ, शिक्षाविद् और तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

वैश्विक अनुभवों और सामूहिक प्रयासों का साझा मंच बना उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन, अनुसंधान और वैश्विक सहयोग के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। यहां विभिन्न देशों के अनुभवों, आधुनिक तकनीकों और नवाचारों को साझा करने के साथ आपदाओं से निपटने की समन्वित रणनीतियों पर मंथन होगा।

छह महाद्वीपों में एक साथ विमर्श, सहयोग को मिलेगी नई दिशा धामी ने सम्मेलन के हाइब्रिड एवं विकेंद्रीकृत स्वरूप की सराहना की। उन्होंने कहा कि छह महाद्वीपों में एक साथ आयोजित सत्रों से विशेषज्ञों को जोड़ने के साथ यात्रा से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया गया है।