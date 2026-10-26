CM धामी ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात, 728 करोड़ रुपये की योजनाओं को दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए करीब 728 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियों का अनुमोदन दिया है। इसमें हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की तैयारियों के लिए 492 करोड़ रुपये और टिहरी बांध प्रभावित 178 पात्र परिवारों के लिए 132.43 करोड़ रुपये के नकद प्रतिकर का प्रविधान प्रमुख है। सड़क, सिंचाई, धार्मिक स्थलों के विकास और जिला पंचायतों को अनुदान के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।

हरिद्वार कुंभ में अस्थायी अधिष्ठान और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए राज्य सेक्टर से 175 करोड़ रुपये तथा केंद्र सरकार से अनुमोदित कार्यों के वित्तपोषण के लिए शहरी विकास विभाग के माध्यम से 317 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पुनर्वास नीति-1988 के तहत कृषि भूमि के स्थान पर दिए जाने वाले नकद प्रतिकर में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 178 पात्र परिवारों के लिए 132.43 करोड़ रुपये के प्रतिकर का प्रविधान किया गया।