उत्तराखंड के 10वी और 12वीं के छात्र-छात्राओं की निकली लॉटरी, धामी सरकार जल्द देगी टैब

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को जल्द टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय ने विद्यालयी शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।