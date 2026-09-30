11,600mAh तक की बैटरी के साथ लॉन्च हुए Samsung के नए टैबलेट्स, बॉक्स में ही मिलेगा S Pen

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Galaxy Tab S12 Ultra और Galaxy Tab S12+ ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो गए हैं। ये नए फ्लैगशिप टैबलेट्स MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट पर चलते हैं और इनमें 1,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस वाले Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिए गए हैं। Ultra मॉडल में 11,600mAh की बैटरी मिलती है, जबकि Galaxy Tab S12+ में 10,600mAh की बैटरी पैक की गई है। नए टैबलेट्स डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP68-रेटेड बिल्ड के साथ आते हैं और नोट-टेकिंग और एडिटिंग के लिए बॉक्स में ही S Pen साथ मिलता है।

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra और Galaxy Tab S12+ की कीमत Galaxy Tab S12 Ultra की शुरुआती कीमत GBP 1,399 (लगभग 1,78,109 रुपये) रखी गई है, जबकि Galaxy Tab S12+ की कीमत GBP 1,199 (लगभग 1,52,647 रुपये) से शुरू होती है। दोनों टैबलेट्स ग्रे और सिल्वर कलर ऑप्शन्स में 7 अक्टूबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra और Galaxy Tab S12+ के स्पेसिफिकेशन्स Galaxy Tab S12 Ultra और Galaxy Tab S12+ One UI 9 के साथ Android 17 पर चलते हैं और इनमें 120Hz Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिए गए हैं, जो 1,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और हाई ब्राइटनेस मोड (HBM) में 1,000 निट्स तक सपोर्ट करते हैं। इनके लिए सात OS अपग्रेड्स और सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने की पुष्टि की गई है। Galaxy Tab S12 Ultra में 1,848x2,960 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला 14.6-इंच का पैनल दिया गया है, जबकि Galaxy Tab S12+ में 1,752x2,800 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला 12.6-इंच का डिस्प्ले दिया गया है।

Samsung ने Galaxy Tab S12 Ultra और Galaxy Tab S12+ दोनों मॉडल्स में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट पैक किया है। Ultra वेरिएंट में 16GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज दी गई है, जबकि Galaxy Tab S12+ में 12GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज दी गई है। दोनों ही 2TB तक के माइक्रोएसडी कार्ड को सपोर्ट करते हैं। ये Galaxy AI फीचर्स को भी सपोर्ट करते हैं।

कैमरा की बात करें तो, Galaxy Tab S12 Ultra में 13-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। इसमें 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड फ्रंट कैमरा दिया गया है। Galaxy Tab S12+ में 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड फ्रंट कैमरा मौजूद है। दोनों मॉडल्स फोर-चैनल स्पेशियल ऑडियो के साथ क्वाड स्पीकर्स के साथ आते हैं।

Galaxy Tab S12 Ultra के कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, Wi-Fi 7 और Bluetooth 6.0 शामिल हैं। Galaxy Tab S12+ 5G, Wi-Fi 6E और Bluetooth 6.0 को सपोर्ट करता है। इनमें डिस्प्ले के अंदर इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। दोनों मॉडल्स IP68-रेटेड बिल्ड के साथ आते हैं।

Galaxy Tab S12 Ultra में 11,600mAh की बैटरी पैक की गई है, जबकि Galaxy Tab S12+ में 10,600mAh की बैटरी मिलती है। दोनों 45W चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। Galaxy Tab S12 Ultra के बारे में दावा किया गया है कि ये सिंगल चार्ज पर 23 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक देता है, जबकि Galaxy Tab S12+ 21 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम देता है।