Google ने भारत में लॉन्च किया अपना पहला स्क्रीन लेस फीटनेस ट्रैकर, 5 मिनट की चार्जिंग में चलेगा पूरा दिन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। माउंटेन व्यू की टेक दिग्गज Google ने बुधवार को भारत में अपना पहला बिना स्क्रीन वाला फिटनेस ट्रैकर Google Fitbit Air लॉन्च कर दिया है। ये लॉन्च कंपनी द्वारा भारत में ऑर्गेनाइज्ड 'Made by Google' इवेंट के दौरान इस फिटनेस ट्रैकर को पहली बार शोकेस करने और अक्टूबर में इसके भारत आने की पुष्टि करने के कुछ हफ्तों बाद हुआ है। उस इवेंट के दौरान, कंपनी ने अपने पहले स्क्रीन-लेस फिटनेस ट्रैकर को दो कलर ऑप्शन्स में परफॉर्मेंस लूप बैंड के साथ दिखाया था। Google Fitbit Air को मई में चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च किया गया था। कंपनी का कहना है कि इस फिटनेस ट्रैकर को नोटिफिकेशन्स से होने वाले डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यूजर्स इसे पूरे दिन आराम से पहन सकें।

Google Fitbit Air की भारत में कीमत और स्पेसिफिकेशन्स नए Google Fitbit Air की कीमत 13,999 रुपये तय की गई है। ये नया फिटनेस ट्रैकर देश में 2 अक्टूबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। Google Fitbit Air चार कलर ऑप्शन्स में मिलेगा- ऑब्सिडियन, बेरी, लैवेंडर और फॉग। कंपनी Google Health Coach टूल्स और फीचर्स का एक्सेस देने के लिए Google Health Premium का तीन महीने का ट्रायल भी ऑफर कर रही है।

कस्टमर्स चुनिंदा HDFC Bank और ICICI Bank कार्ड्स के जरिए 1,000 रुपये का कैशबैक हासिल कर सकते हैं। टेक दिग्गज 12 महीने तक के नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन्स भी दे रही है। Google Fitbit Air इस हफ्ते के अंत में Google Store, Flipkart, Croma, Reliance Digital, Vijay Sales और देश के दूसरे Google-ऑथराइज्ड ऑफलाइन रिटेलर्स के जरिए खरीदारी के लिए उपलब्ध होगा।

Google का Fitbit Air चौबीसों घंटे हार्ट रेट ट्रैकिंग, AFib अलर्ट्स के साथ हार्ट रिदम ट्रैकिंग, SpO2 सेंसर के साथ ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, रेस्टिंग हार्ट रेट ट्रैकिंग, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी मॉनिटरिंग, स्लीप स्टेज ट्रैकिंग और स्लीप ड्यूरेशन मॉनिटरिंग ऑफर करता है। इसमें ऑटोमैटिक एक्टिविटी डिटेक्शन और ट्रैकिंग की सुविधा भी मिलती है। यूजर्स मैनुअली भी अपने वर्कआउट्स एड कर सकते हैं। इसके अलावा फिटनेस ट्रैकर में Google Health Coach फीचर भी है, जो गाइडेड वर्कआउट्स देता है।

इसके ऊपर, टेक दिग्गज का दावा है कि Google Fitbit Air एक बार फुल चार्ज करने पर एक हफ्ते तक का यूसेज देता है। इतना ही नहीं, ये स्क्रीन-लेस फिटनेस ट्रैकर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इसके बारे में दावा है कि ये सिर्फ पांच मिनट की चार्जिंग में पूरे एक दिन की बैटरी लाइफ दे देता है।