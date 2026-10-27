प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना: हिमालय की चोटियों के बीच बसा चकराता का चुरानी, आज भी पर्यटकों की नजर से दूर

राहुल चौहान, चकराता। उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार-बावर अपनी अनूठी लोक संस्कृति, समृद्ध परंपराओं, देवदार के घने जंगलों, मनमोहक पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देशभर में अलग पहचान रखता है। यहां के खूबसूरत पर्यटन स्थलों को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं।

हालांकि, क्षेत्र में आज भी ऐसे कई प्राकृतिक स्थल मौजूद हैं, जो अपनी अनुपम सुंदरता, शांत वातावरण और मनोरम दृश्यों के बावजूद पर्यटकों की नजरों से काफी हद तक दूर हैं। इन्हीं खूबसूरत स्थलों में एक नाम चुरानी का भी है, जो प्रकृति प्रेमियों, ट्रैकिंग के शौकीनों और पहाड़ों की शांति में कुछ पल बिताने की चाह रखने वालों के लिए एक खास पर्यटन स्थल बन सकता है।

प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर चुरानी मसूरी-चकराता राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चुरानी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जहां पहुंचकर पर्यटकों को पहाड़ों की वास्तविक खूबसूरती का एहसास होता है। यहां की ठंडी हवाएं, चारों ओर फैले घने जंगल, ऊंची नीची पहाड़ियां और प्रकृति की गोद में बसा शांत वातावरण मन को सुकून प्रदान करता है।

शहरों की भागदौड़, शोरगुल और प्रदूषण से दूर कुछ समय बिताने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह स्थान एक बेहतर पर्यटन गंतव्य बनने की क्षमता रखता है। चुरानी की सबसे बड़ी विशेषता यहां का प्राकृतिक वातावरण है। क्षेत्र में फैले देवदार, बांज और बुरांश के सदाबहार जंगल इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं।

सुबह के समय का दृश्य बेहद मनमोहक घने वृक्षों के बीच से गुजरती ठंडी हवाएं, पत्तियों की सरसराहट और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की मधुर आवाजें यहां आने वाले लोगों को प्रकृति के बेहद करीब होने का एहसास कराती हैं। सुबह के समय जब पहाड़ियों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और जंगलों के बीच से छनकर आती रोशनी वातावरण को सुनहरी आभा प्रदान करती है, तब यहां का दृश्य बेहद मनमोहक नजर आता है।

प्रकृति के बीच शांति के कुछ पल बिताने, फोटोग्राफी करने, पक्षियों को निहारने और पहाड़ी वातावरण का आनंद लेने के लिए चुरानी एक उपयुक्त स्थान है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता उन लोगों को विशेष रूप से आकर्षित कर सकती है, जो पर्यटन के पारंपरिक स्थलों से हटकर किसी शांत और खूबसूरत जगह की तलाश में रहते हैं। ट्रैकिंग पर जाने वाले पर्यटकों को स्थानीय रास्तों की जानकारी लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। जंगलों में अकेले जाने से बचना और मौसम की स्थिति का ध्यान रखना भी जरूरी है।

धार्मिक आस्था भी विशेष पहचान चुरानी का महत्व केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की धार्मिक आस्था भी इसे विशेष पहचान प्रदान करती है। स्थल के शीर्ष पर स्थित शिलगुर महाराज का भव्य मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। चुरानी की ऊंचाई से आसपास के विस्तृत प्राकृतिक भूभाग का नजारा बेहद आकर्षक दिखाई देता है।

मौसम साफ रहने पर यहां से पछवादून क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर क्षेत्र और जौनसार-बावर की अनेक खूबसूरत घाटियों के दृश्य दिखाई देते हैं। चकराता क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं केवल प्रसिद्ध स्थलों तक सीमित नहीं हैं। टाइगर फॉल, देववन, कोटी-कनासर और अन्य लोकप्रिय स्थलों के साथ चुरानी जैसे प्राकृतिक स्थलों को भी पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से स्थान दिया जा सकता है।

कैसे पहुंचें चुरानी? चुरानी पहुंचने के लिए देहरादून एक प्रमुख प्रवेश मार्ग है। देहरादून से चकराता की दूरी लगभग 90 से 100 किलोमीटर के आसपास है, जबकि चुरानी की दूरी चकराता से लगभग 25 किलोमीटर हैं। चकराता से मसूरी-चकराता राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते चुरानी पहुंचा जा सकता है।

मसूरी से भी सड़क मार्ग के जरिए यहां पहुंचा जा सकता है। मसूरी से चुरानी की दूरी लगभग 58 किलोमीटर बताई गई है। सर्दियों के समय बर्फबारी के चलते कई बार मोटर मार्ग बंद होता है और यहां आने वाले सैलानियों को सर्दी के समय मोटे होने जरूरी है।

हवाई मार्ग से आने वाले पर्यटकों के लिए देहरादून स्थित जौलीग्रांट हवाई अड्डा निकटतम प्रमुख हवाई अड्डा है। रेल मार्ग से आने वाले पर्यटक देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां से टैक्सी या अन्य सड़क परिवहन के साधनों से चकराता और आगे चुरानी तक पहुंच सकते हैं।

ठहरने और खानपान की भी उपलब्ध हैं सुविधाएं चकराता और आसपास के पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों के ठहरने के लिए होटल, रिसार्ट और होमस्टे उपलब्ध हैं। चकराता से चुरानी के बीच और आसपास के क्षेत्रों में भी ठहरने के विकल्प मिल सकते हैं।