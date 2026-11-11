छठ महापर्व की तैयारी तेज, देहरादून में इस बार भी बनेगी कृत्रिम झील

जागरण संवाददाता, देहरादून। छठ महापर्व को लेकर शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में राजपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार ने मंगलवार को नई बस्ती, बलबीर रोड और टेक बहादुर रोड क्षेत्र में छठ पूजा आयोजन की तैयारियों का शुभारंभ किया। उन्होंने जेसीबी मशीन लगवाकर आयोजन स्थल की साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का काम शुरू कराया।

पूर्व विधायक राजकुमार ने क्षेत्रीय पार्षद निखिल कुमार और छठ पूजा समिति के संयोजक रामनाथ के साथ तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान आयोजन स्थल को व्यवस्थित बनाने और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर आवश्यक कार्य शुरू किए गए। इस अवसर पर राजकुमार ने कहा कि क्षेत्र में पिछले 18 वर्षों से लगातार छठ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है।