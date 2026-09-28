दो दिन बाद फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा: मौसम सुधरने के बाद प्रशासन ने हटाई रोक; यात्रियों को मिली राहत
मौसम में सुधार के बाद चारधाम यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली ...और पढ़ें
HighLights
मौसम में सुधार के बाद चारधाम यात्रा पुनः शुरू हुई।
गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने यात्रा बहाली की घोषणा की।
यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, मौसम देखकर यात्रा करें।
जागरण संवाददाता, देहरादून। चारधाम यात्रियों के लिए राहतभरी खबर आई है। मौसम में सुधार आने के बाद यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। आयुक्त गढ़वाल मंडल श्री आनंद स्वरूप ने बताया कि मौसम की स्थिति में सुधार के बाद चारधाम यात्रा पुनः सुचारू कर दी गई है। सभी संबंधित जिलाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
आयुक्त ने बताया कि मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत 26 सितंबर की दोपहर से 27 सितंबर 2026 तक चारधाम यात्रा स्थगित की गई थी। अब मौसम में सुधार के बाद यात्रा को पुनः संचालित किया जा रहा है।
आयुक्त आनंद स्वरूप ने कहा कि संबंधित जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार यात्रा संचालन के संबंध में आवश्यक निर्णय ले सकते हैं। मार्ग अवरुद्ध होने अथवा अत्यधिक वर्षा एवं प्रतिकूल मौसम की स्थिति में जिलाधिकारी अपने स्तर से यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर सकते हैं।
चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
आनंद स्वरूप ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन द्वारा मौसम एवं यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे मौसम की जानकारी लेकर तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए यात्रा करें।
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