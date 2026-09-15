उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में उतरेगी बसपा, रुड़की में होगा कांशीराम पुण्यतिथि पर शक्ति प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड में अपने संगठन को सक्रिय करने और चुनावी जमीन मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी की बैठक में देहरादून जिले की विधानसभा सीटों को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि अब संगठन को हर जिले में बूथ स्तर तक सक्रिय करते हुए जनता के साथ सीधा संवाद बढ़ाया जाएगा।

इसके साथ ही नौ अक्टूबर को रुड़की में बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन के रूप में सफल बनाने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया गया। प्रदेश के हर जिले में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने पर दिया जोर सोमवार को सेवला कला स्थित अंबेडकर भवन में हुई बैठक में उत्तराखंड प्रभारी एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री जीसी दिनकर ने कहा कि चुनावी तैयारियों के साथ संगठन विस्तार पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में छोटी-छोटी बैठकें कर कार्यकर्ता जनता से सीधा संपर्क स्थापित करें और बसपा की विचारधारा, संविधान, सामाजिक न्याय तथा बहुजन हितों की नीतियों को घर-घर तक पहुंचाएं।