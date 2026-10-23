दुल्हन ने दिखाया रास्ता, ग्रामीणों को सड़क मिलने की उम्मीद

संवाद सूत्र, चकराता । जौनसार-बावर के उदांवा गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सड़क निर्माण की मांग का संज्ञान लेने का स्वागत कर आभार जताया है। उन्होंने कहा कि गांव में आई दुल्हन ने जो मांग रखी है, उससे उम्मीद की किरण दिख रही है अब सड़क जरूर आएगी। यह उनके लिए सबसे बड़ा दिन होगा।

बुल्हाड़ निवासी शर्मिला को विवाह के बाद ससुराल उदांवा पहुंचने के लिए करीब 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। उदांवा गांव में 26 परिवार रहते हैं और आबादी करीब 450 है। सड़क नहीं होने से परेशानी होती है। सामान पीठ पर लादकर घर तक ले जाना और बीमार व्यक्ति को डंडी-कंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाना मुश्किल है।

सड़क के पहले चरण को स्वीकृति मिली थी बुल्हाड़ के भाजपा नेता प्रताप सिंह रावत के अनुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में थोवा से उदावा तक पांच किलोमीटर सड़क के पहले चरण को स्वीकृति मिली थी। वन विभाग की क्लीयरेंस नहीं मिलने के कारण आगे के हिस्से को स्वीकृति नहीं मिल सकी। सड़क निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था, लेकिन उसे निरस्त कर दिया गया।

संयुक्त निरीक्षण के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बुराइला से उदांवा तक सड़क बनाने के प्रयास भी जारी हैं। सर्वे पूरा हो चुका है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार है। लोखंडी से मोइला टाप तक सड़क के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।